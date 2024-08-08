Fatih Erbakan: Üye sayımızı en kısa zamanda 1 milyona çıkaracağız
YENİDENRefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tüm Türkiye'de partimize, büyük bir teveccühün olduğunu görüyoruz.
YENİDENRefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tüm Türkiye'de partimize, büyük bir teveccühün olduğunu görüyoruz. Üye kayıtlarımız bütün hızıyla artıyor. Şu anda 550 bine yaklaştı. Üye sayımızı en kısa zamanda 1 milyona çıkaracağız ve Yeniden Refah Parti'mizi milletimizin de desteğiyle iktidara taşıyacağız" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, panayır alanını da ziyaret etti. Partisinin Dursunbey ilçesinde yüzde 20'nin üzerinde oy aldığını söyleyen Erbakan, ilçeye teşekkür ziyaretinde bulunmak için geldiğini dile getirdi. Yüzde 30'un üzerinde oy aldıkları Kepsut ilçesine de ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Erbakan, "Türkiye genelinde yüzde 20'nin üzerinde oy aldığımız yaklaşık 130 belediye ile yüzde 10'un üzerinde oy aldığımız 200'ü aşkın belediye ve belediye başkanlığı kazandığımız yerlere ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bugün de Dursunbey'i ziyaret ettik, önümüzdeki günlerde de ziyaretimize Kepsut ilçesinden devam edeceğiz" dedi.
Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Balıkesir'de de vatandaşın geçim derdi olduğunu söyleyen Erbakan, "Enflasyon problemi var, alım gücünün düşmesi problemi var, ekonomik kriz sıkıntısı var ve bir an evvel artık bir değişimin yaşanması, bu dertlerden kurtulmak vatandaşımızın en önemli arzusu haline geldi. Biz de kendilerine geçmişte 96-97'de merhum Erbakan hocamızın başbakanı olduğu 54'üncü hükümette bu ekonomik sıkıntılardan kurtulunduğunu ifade ediyoruz. Ve yine bu ekonomik krizden kurtulmak için aynı reçetenin uygulanması, Milli Görüş'ün ekonomik modelinin uygulanması gerektiğini ifade ediyoruz. Halihazırda uygulanan borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine, önce imtiyazlılar anlayışını uygulayan zihniyet yerine, önce millet anlayışını uygulayacak, Milli Görüş'ün ekonomi programını uygulayacak ve borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata dayalı ekonomi modelini uygulayacak olan Milli Görüş anlayışının, Yeniden Refah Parti'mizin iktidar olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tüm Türkiye'de partimize büyük bir teveccühün olduğunu görüyoruz. Üye kayıtlarımız bütün hızıyla artıyor. Şu anda 550 bine yaklaştı. Üye sayımızı en kısa zamanda 1 milyona çıkaracağız ve Yeniden Refah Parti'mizi milletimizin de desteğiyle iktidara taşıyacağız. Aziz milletimizin şu anda çekmekte olduğu maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşun reçetesi, Milli Görüş zihniyetidir. Ve bu zihniyete de Yeniden Refah Parti'miz sahiptir. Milli Görüş'ün iktidarıyla aziz milletimiz bu maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulacaktır" dedi.
'KAPATTIĞINIZ ZAMAN DA BİR SONUÇ ALMANIZ ÇOK MÜMKÜN OLMUYOR'
Türkiye'nin İslam ülkeleriyle beraber ortak bir para birimine geçmesi gerektiğini söyleyen Erbakan, "Nasıl kendi bankacılık ve finans sistemimize geçmemiz gerekiyorsa, bununla beraber nasıl para transferinde dünya siyonizminden bağımsız bir hale gelmemiz gerekiyorsa, sosyal medyada da hakimiyet sağlamamız gerekiyor. Kendi sosyal medya platformlarımızın olması gerekiyor. Yoksa bunları kapattığınız zaman da bir sonuç almanız çok mümkün olmuyor. Gene yapacaklarını yapmaya devam ediyorlar ve dünyadaki hakimiyetleri devam ediyor. Türkiye'de de kapattığınız zaman çeşitli programlar vasıtasıyla yine bunlara girmek mümkün oluyor. Öyleyse bütün alanlarda olduğu gibi sosyal medya alanında da yerli ve milli sistemlerimize ve İslam alemiyle birlikte ortak olarak ortaya koyacağımız platformlara ihtiyacımız olduğunu ifade ediyorum" açıklamalarında bulundu.
'SON DERECE OLUMLU VE YERİNDE OLMUŞTUR'
İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili bir soru üzerine Erbakan, şunları söyledi: "Bu alçak saldırı dolayısıyla yas tutmak, insani bir durumdur. Gerçekten de insani açıdan düşündüğünüz zaman, buna yas tutulması son derece normaldir, doğaldır. Bununla beraber Filistin'le tarihi bağlarımız var. Filistin, bizim vatan toprağımızdı. Daha 120 sene öncesine kadar orada kendi Osmanlı askerimiz nöbet tutuyordu, sancağımız dalgalanıyordu ve asırlar boyu ecdadımız oraya sahip çıktı. Orayı şehit kanı dökerek muhafaza ettik ve en son maalesef İngilizlere geçmiş oldu. Dolayısıyla burası, bizim şehit kanımızla sulanmış, sancağımızın dalgalandığı bir vatan toprağımızdı. Bu nedenle bu tarihi ve kültürel bağlarımızdan dolayı da oranın acısını içimizde hissetmek ve oranın derdiyle dertlenmek gerekir. Müslüman bir milletiz ve bizim inancımıza göre Mescid-i Aksa'nın yeri ayrıdır. Kudüs, Mescid-i Aksa'nın şehridir. İnancımızdan dolayı Filistin davası, bizim millet olarak davamızdır. Burada bir milli yas ilan edilmesinin son derece olumlu olduğunu ifade ettik. Ve bu derdi içimizde taşımak, onların derdiyle dertlenmek, bizler için bir vecibedir. Buna inanıyoruz. Bu milli yasın ilan edilmesi, bayrakların yarıya indirilmesi oranın derdiyle dertlendiğimizi hem oradaki Filistinli kardeşlerimize hem de bütün dünyaya göstermemiz son derece olumlu ve yerinde olmuştur."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.