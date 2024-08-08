Fatih Erbakan: Üye sayımızı en kısa zamanda 1 milyona çıkaracağız

YENİDENRefah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Tüm Türkiye'de partimize, büyük bir teveccühün olduğunu görüyoruz. Üye kayıtlarımız bütün hızıyla artıyor. Şu anda 550 bine yaklaştı. Üye sayımızı en kısa zamanda 1 milyona çıkaracağız ve Yeniden Refah Parti'mizi milletimizin de desteğiyle iktidara taşıyacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, panayır alanını da ziyaret etti. Partisinin Dursunbey ilçesinde yüzde 20'nin üzerinde oy aldığını söyleyen Erbakan, ilçeye teşekkür ziyaretinde bulunmak için geldiğini dile getirdi. Yüzde 30'un üzerinde oy aldıkları Kepsut ilçesine de ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Erbakan, "Türkiye genelinde yüzde 20'nin üzerinde oy aldığımız yaklaşık 130 belediye ile yüzde 10'un üzerinde oy aldığımız 200'ü aşkın belediye ve belediye başkanlığı kazandığımız yerlere ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bugün de Dursunbey'i ziyaret ettik, önümüzdeki günlerde de ziyaretimize Kepsut ilçesinden devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Balıkesir'de de vatandaşın geçim derdi olduğunu söyleyen Erbakan, "Enflasyon problemi var, alım gücünün düşmesi problemi var, ekonomik kriz sıkıntısı var ve bir an evvel artık bir değişimin yaşanması, bu dertlerden kurtulmak vatandaşımızın en önemli arzusu haline geldi. Biz de kendilerine geçmişte 96-97'de merhum Erbakan hocamızın başbakanı olduğu 54'üncü hükümette bu ekonomik sıkıntılardan kurtulunduğunu ifade ediyoruz. Ve yine bu ekonomik krizden kurtulmak için aynı reçetenin uygulanması, Milli Görüş'ün ekonomik modelinin uygulanması gerektiğini ifade ediyoruz. Halihazırda uygulanan borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine, önce imtiyazlılar anlayışını uygulayan zihniyet yerine, önce millet anlayışını uygulayacak, Milli Görüş'ün ekonomi programını uygulayacak ve borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama ve ihracata dayalı ekonomi modelini uygulayacak olan Milli Görüş anlayışının, Yeniden Refah Parti'mizin iktidar olması gerektiğini ifade ediyoruz. Tüm Türkiye'de partimize büyük bir teveccühün olduğunu görüyoruz. Üye kayıtlarımız bütün hızıyla artıyor. Şu anda 550 bine yaklaştı. Üye sayımızı en kısa zamanda 1 milyona çıkaracağız ve Yeniden Refah Parti'mizi milletimizin de desteğiyle iktidara taşıyacağız. Aziz milletimizin şu anda çekmekte olduğu maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşun reçetesi, Milli Görüş zihniyetidir. Ve bu zihniyete de Yeniden Refah Parti'miz sahiptir. Milli Görüş'ün iktidarıyla aziz milletimiz bu maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulacaktır" dedi.

'KAPATTIĞINIZ ZAMAN DA BİR SONUÇ ALMANIZ ÇOK MÜMKÜN OLMUYOR' Türkiye'nin İslam ülkeleriyle beraber ortak bir para birimine geçmesi gerektiğini söyleyen Erbakan, "Nasıl kendi bankacılık ve finans sistemimize geçmemiz gerekiyorsa, bununla beraber nasıl para transferinde dünya siyonizminden bağımsız bir hale gelmemiz gerekiyorsa, sosyal medyada da hakimiyet sağlamamız gerekiyor. Kendi sosyal medya platformlarımızın olması gerekiyor. Yoksa bunları kapattığınız zaman da bir sonuç almanız çok mümkün olmuyor. Gene yapacaklarını yapmaya devam ediyorlar ve dünyadaki hakimiyetleri devam ediyor. Türkiye'de de kapattığınız zaman çeşitli programlar vasıtasıyla yine bunlara girmek mümkün oluyor. Öyleyse bütün alanlarda olduğu gibi sosyal medya alanında da yerli ve milli sistemlerimize ve İslam alemiyle birlikte ortak olarak ortaya koyacağımız platformlara ihtiyacımız olduğunu ifade ediyorum" açıklamalarında bulundu.