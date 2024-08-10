Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirspor'dan savunmaya çifte transfer

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor, iki oyuncuyla sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:54 Güncelleme: 10.08.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirspor'dan savunmaya çifte transfer
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor, iki oyuncuyla sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlılar, Gençlerbirliği altyapısından 19 yaşındaki sağ bek Mert Tekin'i 1 yıllığına kiralarken, Belediye Derincespor'dan 34 yaşındaki stoper Volkan Altınsoy ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı. Gençlerbirliği'nde futbola başlayan ve geçen sezon U19 Elit B Ligi'nde 27 maça çıkan sağ bek Mert, kupada 1 kez şans buldu. Keçiörengücü'nde profesyonel olan Volkan ise Ankaraspor, Ankara Demirspor, Hatayspor, İnegölspor, 1461 Trabzon, Kırşehir FSK, Diyarbekirspor, Tarsus İdman Yurdu gibi kulüplerde top koşturdu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Sınıf arkadaşını tuzağa düşürüp öldürmüştü: Hüseyin Ünal cinayetinde istenen ceza belli oldu
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Yargıtay'dan dikkat çeken karar: Eşinin akrabalarıyla görüşmek istememek boşanmada kusur sayıldı
        Yargıtay'dan dikkat çeken karar: Eşinin akrabalarıyla görüşmek istememek boşanmada kusur sayıldı
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Girişimcilik ekosistemini güçlendirecek araştırma
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        7 kardeşi ölmüştü! 6 yaşındaki Lara kurtuldu! Mucize doktora ödül
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
        Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dola...
        Bakan Kacır: Sanayi ürünlerimizin yıllık ihracatını 22 yılda 34 milyar dola...
        Bakan Kacır, Balıkesir'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplant...
        Bakan Kacır, Balıkesir'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplant...
        Balıkesir'de yangında dumandan etkilenen kedi kadın itfaiyecinin verdiği ok...
        Balıkesir'de yangında dumandan etkilenen kedi kadın itfaiyecinin verdiği ok...
        Ayvalık'taki Lale Adası'nda sokakları işgal eden bahçe duvarları yıkıldı
        Ayvalık'taki Lale Adası'nda sokakları işgal eden bahçe duvarları yıkıldı
        Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası başladı
        Balıkesir Triatlonu 2024 Avrupa Şampiyonası başladı
        Erdek ve Sındırgı'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
        Erdek ve Sındırgı'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı