Bandırma'da çiftçi eylemi

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde çiftçiler, tarım ve hayvancılıkta yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için eylem yaptı. Bandırma-Susurluk yolunda toplanan çiftçiler, kara yolunu yaklaşık 1 saat trafiğe kapattı.

Bandırma ilçesi Aksakal Mahallesi'ndeki çiftçiler, verilen fiyatların yetersiz olduğunu belirterek, ürünleri tarlada kaldığı iddiasıyla eylem yaptı. Bandırma Ziraat Odası'nın çağrısıyla, tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlara dikkat çekmek isteyen çiftçiler, Aksakal Mahallesi'ndeki pancar toplama alanında bir araya geldi. Çiftçiler buradaki basın açıklamasının ardından traktörleriyle Bandırma-Susurluk yoluna gitti. Bandırma ilçesindeki diğer mahallelerde üretim yapan çiftçilerin eyleme katılma talebi jandarma tarafından engellenirken, kara yoluna gidişlerine izin verilmedi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ve İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da destek verdiği eylemde çiftçiler, kara yolunu çift yönlü olarak yaklaşık 1 saat trafiğe kapattı. Açıklamaların ardından eylem sona ererken, kara yolu yeniden trafiğe açıldı.