İtfaiye erinin kendi solunum cihazını takarak kurtardığı yavru kedi, sağlığına kavuştu

BALIKESİRBüyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Seray Başol'un gittiği yangında evde bitkin halde bulup, kendi solunum cihazını takarak hayatta kalmasını sağladığı yavru kedi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ndeki tedavisinin ardından sahibi Elif Biroğlu'na teslim edildi.

Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bir apartmanın birinci katında, 9 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangına müdahale eden ekipte yer alan itfaiye eri Seray Başol, pencereyi açmak için gittiği yan odada yerde bitkin halde yatan yavru kedi olduğunu fark etti. Kediye ilk müdahaleyi yapan Başol, kendi solunum cihazını takarak hayatını kurtardı. Ekipler, hemen ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS'ı aradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne nakledilirken yavru kediye VETBULANS'da da müdahale edildi.

'CAN DOSTLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

'Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz' projesi ile sokak hayvanlarını sahiplendirme seferberliği başlatarak Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Akın da "Biber, evine kavuştu, mutluyuz. Bizler özellikle can dostlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Onların da can olduğunu unutmamamız lazım. Bu vicdan işi. Bizler her zaman sokaktaki canlarımızın yanındayız. Onların sağlıklı ve mutlu bir yuvaları olması için şehrimizde sahiplendirme seferberliği başlattık. 'https://candostlar.balikesir.bel.tr/' adresinden isteyen tüm vatandaşlarımız barınaklarımızda bulunan can dostlarımıza yuva olabilir. Bu can dostlara sahip çıkan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.