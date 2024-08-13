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        İtfaiye erinin kendi solunum cihazını takarak kurtardığı yavru kedi, sağlığına kavuştu

        BALIKESİRBüyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Seray Başol'un gittiği yangında evde bitkin halde bulup, kendi solunum cihazını takarak hayatta kalmasını sağladığı yavru kedi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ndeki tedavisinin ardından sahibi Elif Biroğlu'na teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:20
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        İtfaiye erinin kendi solunum cihazını takarak kurtardığı yavru kedi, sağlığına kavuştu
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        BALIKESİRBüyükşehir Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Seray Başol'un gittiği yangında evde bitkin halde bulup, kendi solunum cihazını takarak hayatta kalmasını sağladığı yavru kedi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ndeki tedavisinin ardından sahibi Elif Biroğlu'na teslim edildi.

        Karesi ilçesi Yıldırım Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde bir apartmanın birinci katında, 9 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangına müdahale eden ekipte yer alan itfaiye eri Seray Başol, pencereyi açmak için gittiği yan odada yerde bitkin halde yatan yavru kedi olduğunu fark etti. Kediye ilk müdahaleyi yapan Başol, kendi solunum cihazını takarak hayatını kurtardı. Ekipler, hemen ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin tam donanımlı hayvan ambulansı VETBULANS'ı aradı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'ne nakledilirken yavru kediye VETBULANS'da da müdahale edildi.

        'BULDUĞUMDA ÇOK KÜÇÜKTÜ'

        Büyükşehir Belediyesi Altıeylül Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi'nde Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk'ün yürüttüğü tedavi sürecinin ardından yavru kedi sağlığına kavuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İtfaiye Eri Seray Başol ve Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk ile yavru kediyi sahibi Elif Biroğlu'na teslim etti. Kedisini yaklaşık bir ay önce sokakta bulup, sahiplendiğini ve 'Biber' ismini verdiğini belirten Biroğlu, "Bulduğumda çok küçüktü. Sokakta yaşayamaz diye düşündüm, hastaydı. Tedavisini ve aşılarını yaptırdım. Daha sonra evde böyle bir olay cereyan etti. Çok şükür, şu an kurtuldu. Yangından kurtarılıp, sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

        'CAN DOSTLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

        'Sahip çıkıyoruz, sahipsiz bırakmıyoruz' projesi ile sokak hayvanlarını sahiplendirme seferberliği başlatarak Türkiye'ye örnek olduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Akın da "Biber, evine kavuştu, mutluyuz. Bizler özellikle can dostlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Onların da can olduğunu unutmamamız lazım. Bu vicdan işi. Bizler her zaman sokaktaki canlarımızın yanındayız. Onların sağlıklı ve mutlu bir yuvaları olması için şehrimizde sahiplendirme seferberliği başlattık. 'https://candostlar.balikesir.bel.tr/' adresinden isteyen tüm vatandaşlarımız barınaklarımızda bulunan can dostlarımıza yuva olabilir. Bu can dostlara sahip çıkan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

        'ÇOK MUTLUYUZ'

        Yavru kediyi sahibine kavuşturduğu için mutlu olduğunu belirten İtfaiye Eri Seray Başol ise "Miniğimizi sahibine teslim ettik. Çok mutluyuz. İnşallah, bundan sonraki yaşamını da sağlıklı bir şekilde sürdürür" dedi. 'Biber'in tedavisi ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Mehmet Emre Öztürk, "Kedimiz bize ulaştığında bitkin haldeydi. İlk anda itfaiye erimizin oksijen desteği sayesinde kedimiz hayatta kalmıştı. Rutin tahlilleri yapıldıktan sonra tedavi altına alındı. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde ilk 48 tehlikeli bir süreç olduğu için; kedimiz bizim gözetimimiz altında yoğun bakımda kaldı. Sonrasında tedavisini tamamlayarak kedimizi sahibine teslim ettik" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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