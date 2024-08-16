Balıkesirspor'dan orta sahaya takviye

Fransa'da Le Havre'da yetişen tecrübeli oyuncu daha önce Yeni Malatyaspor, Denizlispor ve Düzcespor'da da oynadı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Balıkesirspor, transferde orta sahasını takviye etti. Kırmızı-beyazlı kulüp, 1'inci Lig ekiplerinden Keçiörengücü forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Özer Özdemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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