Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürüp, kendi yaşamına da son verdi

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde İbrahim Ağzıkırık (50), birlikte yaşadığı Fatma A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 19:51 Güncelleme: 17.08.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Birlikte yaşadığı kadını tabancayla öldürüp, kendi yaşamına da son verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde İbrahim Ağzıkırık (50), birlikte yaşadığı Fatma A.'yı (54) tabancayla öldürüp, aynı silahla kendi yaşamına da son verdi.

        Olay, akşam saatlerinde Bandırma'nın 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, fırın işleten İbrahim Ağzıkırık, eşi öldükten sonra yanında çalışan Fatma A. ile birlikte yaşamaya başladı. Birlikte 12 yıl yaşadığı Fatma A. ile tartıştıktan sonra evi terk eden İbrahim Ağzıkırık, barışmak için Fatma A.'nın oğlu Cemal A. ile birlikte oturduğu, 9166 Sokak'taki evine gitti. Burada, görüştüğü Fatma A.'dan olumsuz yanıt alan İbrahim Ağzıkırık, tabancasıyla, oğlunun gözleri önünde Fatma A.’yı öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Seken kurşun ile kulağından hafif yaralanan Cemal A.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Cemal A. sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, cenazeler ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        Orman yangınlarıyla mücadele! Manisa, Aydın, Bolu...
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan orman yangınları açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos mesajı
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Yolumuza devam ediyoruz
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        Sıcak hava dalgası sürüyor! Orman yangınları büyük risk taşıyor
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        DSÖ'nün farkındalık yüzüydü! "HIV'le hiç sorun yaşamadım ama M çiçeği ızdırabım oldu"
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        Fenerbahçe Ansu Fati için harekete geçti
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        “Ayrımcılık sempati değil, empatiyle çözülür”
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        FBI'a 'Crooks' suçlaması: "Görülmemiş bir uygulama"
        Mauro Icardi görmesin
        Mauro Icardi görmesin
        Gol iptali doğru karar mı?
        Gol iptali doğru karar mı?
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        Ayağımıza gelen tatil gösterisi
        İnkâr ve bekârlık yemini
        İnkâr ve bekârlık yemini
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Dünyanın en soğuk şehrinde hayat nasıl?
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Aydemir Akbaş vefat etti
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
        Konyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

        Benzer Haberler

        2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden 3 sporcu Balıkesir'de çiçeklerle...
        2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden 3 sporcu Balıkesir'de çiçeklerle...
        Balıkesir'de 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin açılış töre...
        Balıkesir'de 64. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin açılış töre...
        Havran'ın "sarı dizilik" kuru incirinin ihracat yolculuğu başladı
        Havran'ın "sarı dizilik" kuru incirinin ihracat yolculuğu başladı
        Balıkesirspor'dan orta sahaya takviye
        Balıkesirspor'dan orta sahaya takviye
        Ayvalık açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Ayvalık açıklarında 64 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Balıkesir'de incir ağacından düşen kişi öldü
        Balıkesir'de incir ağacından düşen kişi öldü