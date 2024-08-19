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        Balıkesirspor kampta mağlup

        TFF3'üncü Lig'de sezona iddialı hazırlanan Balıkesirspor, Kocaeli Kartepe kampındaki özel maçta Muş 1984 Muşspor'a 1-0 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:45 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:50
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        Balıkesirspor kampta mağlup
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        TFF3'üncü Lig'de sezona iddialı hazırlanan Balıkesirspor, Kocaeli Kartepe kampındaki özel maçta Muş 1984 Muşspor'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelede sahaya iki farklı 11 süren Balıkesirspor Teknik Direktörü Levent Eriş, denenen oyuncular da dahil toplam 23 futbolcuya şans verdi. Karşılaşmayı yönetim kurulu üyelerinden Bülent Avcuoğlu da takip etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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