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        Plajdaki depo yangınına tatilciler de kovayla su dökerek müdahale etti

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde özel bir plaj tesisinin depo kısmında çıkan ve zeytin bahçesine sıçrayan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 15:28 Güncelleme: 19.08.2024 - 15:30
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        Plajdaki depo yangınına tatilciler de kovayla su dökerek müdahale etti
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde özel bir plaj tesisinin depo kısmında çıkan ve zeytin bahçesine sıçrayan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Çalışmalara, tatilciler de kovalarla su dökerek destek verdi.

        Erdek ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde bulunan özel bir plajın depo kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp, , tesisin üst kısmında bulunan zeytin bahçesine sıçradı. Yangın, denize giren tatilciler ile personel arasında korku ve paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye 3 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, tatilciler de kovalarla su dökerek çalışmalara destek verdi. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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