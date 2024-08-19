Balıkesir'de yangını müdahale eden ekipler, arılar nedeniyle zor anlar yaşadı

BALIKESİR’in İvrindi ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki arılar ise ekiplere zor anlar yaşattı.

İvrindi ilçesi kırsal Geçmiş Mahallesi’nde bugün saat 19.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla yangına ilk müdahaleyi arazözlerle bölgeye sevk edilen İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. Yangın alanına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 uçak ve 1 helikopter ile birlikte, Balıkesir Belediyesi İtfaiye ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.