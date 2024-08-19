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        Balıkesir'de yangını müdahale eden ekipler, arılar nedeniyle zor anlar yaşadı

        BALIKESİR'in İvrindi ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 22:25 Güncelleme: 19.08.2024 - 22:30
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        Balıkesir'de yangını müdahale eden ekipler, arılar nedeniyle zor anlar yaşadı
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        BALIKESİR’in İvrindi ilçesinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın bölgesindeki arılar ise ekiplere zor anlar yaşattı.

        İvrindi ilçesi kırsal Geçmiş Mahallesi’nde bugün saat 19.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla yangına ilk müdahaleyi arazözlerle bölgeye sevk edilen İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. Yangın alanına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 uçak ve 1 helikopter ile birlikte, Balıkesir Belediyesi İtfaiye ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.

        Yangın nedeniyle bölgede arıcılık yapan üreticilerin kovanları da zarar gördü. Kovanları yanan, sıcak ve duman nedeniyle saldırgan hale gelen arıların, ekiplere zor anlar yaşattığı öğrenildi. Jandarma tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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