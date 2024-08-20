Balıkesirspor'dan iki takviye

TFF3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor dış transferde iki oyuncuyla el sıkıştı. Kırmızı-beyazlılar, altyapısından yetişip son olarak 2'nci Lig temsilcisi Serik Belediyespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesir temsilcisi ayrıca Fenerbahçe U19 takımından 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Samet Seymen Sargın'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

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