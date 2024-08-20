Su kuyusu açarken göçük altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde tarlasında açtırdığı su kuyusunda göçük altında kalan Recep Demir (30), hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Manyas ilçesinin kırsal Peynirkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasında su kuyusu kazan Recep Demir, 4 metre yüksekliğe ulaşıldığında kazılan alanın içine girerek eliyle toprağı düzeltmek istedi. Ancak bu sırada göçük oluştu. Demir, toprak altında kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla Recep Demir, göçüğün altından çıkarıldı. Duran kalbi, itfaiye ekiplerini yaptığı kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Demir, gelen ambulansla Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep Demir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.