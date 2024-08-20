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        Orman yangınına giden arazöz, otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı

        BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, orman yangınına müdahale etmek için giden arazözün, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu iki araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 18:52 Güncelleme: 20.08.2024 - 18:55
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        Orman yangınına giden arazöz, otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı
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        BALIKESİR'in Manyas ilçesinde, orman yangınına müdahale etmek için giden arazözün, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu iki araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Kırsal Çakırca Mahallesi'nde ormanda çıkan yangın nedeniyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek için bölgeye giden Doğukan Aydın'ın kullandığı arazöz, mahalleye geldiğinde karşı yönden gelen Ruşen Koç'un kullandığı 10 TA 905 plakalı otomobille karşılaştı. Aydın, yolun dar olması nedeniyle geçmek için manevra yaparken, tekerinin çukura gelmesi nedeniyle otomobilin üstüne devrildi. Kazada sürücüler ile Ruşen Koç, Doğukan Aydın ve orman memuru Serkan Uzuner bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi araçlarda sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat sonra çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. 

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, orman yangının küçük çaplı olduğu, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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