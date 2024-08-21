Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirsporlu Arda resmen Fenerbahçe'de

        Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde 2 hafta önce Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ün imzasını resmen duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirsporlu Arda resmen Fenerbahçe'de
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde 2 hafta önce Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Arda İbrahim Akgün'ün imzasını resmen duyurdu. U17 Milli Takımı'nda da forma giyen Arda, sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzaladı. İki kulübün 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaştığı, Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu tecrübe kazanması için Ümraniyespor'a kiralık göndereceği öğrenilmişti. Fenerbahçe, daha önce Gençlerbirliği altyapısında keşfettiği Arda Güler'i geçen yıl dünya devi Real Madrid'e satmıştı

        Futbola 9 yaşında Susurluk 5 Eylülspor'da başlayan 2007 doğumlu Arda İbrahim Akgün, 2019 yılında Balıkesirspor'a transfer olduktan sonra U15 Milli Takım'a seçildi. Balıkesirspor'da Ekim 2022'de profesyonel olan genç yıldız adayı, kırmızı-beyazlılarla 2022-2023'te TFF 2'nci Lig'de 4'ü ilk 11'de 7 maça, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 17'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıkarak 2 gol attı. Arda, U15, U16 ve U17 Milli Takım'da toplam 6 maçta oynadı.

        SEZON AÇILIŞI BURSASPOR'LA

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Balıkesirspor, sezon açılışını 1'inci Grup'taki güçlü takımlardan Bursaspor'la yapacak. Sezona gruplarında şampiyonluk parolasıyla hazırlanan iki ekip, haftaya 29 Ağustos Perşembe günü Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayla rakip olacak. Yeni transferlerin sahne alacağı açılış maçı saat 19.30'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Kadıköy'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar: Gözaltına alınan 2 şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten elektrikli araç yatırımı açıklaması
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Sicilya'da batan yattaki kayıplar robotlarla aranıyor
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Podcast'te 125 milyon dolarlık imza
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        3 saldırganın yurt dışına kaçış anı!
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Yayla evinde yangın faciası: 3 ölü
        Babasının düğününde coştu
        Babasının düğününde coştu
        Eşiyle tatilde
        Eşiyle tatilde
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Musk: Bu yolun sonu ekmek kuyrukları
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        Ispartalı Sakine teyzenin 'pembe' hayatı
        İstanbul'un deprem raporu!
        İstanbul'un deprem raporu!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Cimbom, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Aynı acıyı 3'üncü kez yaşadı: Çorum'dan İzmir'e taşındı yine evsiz kaldı
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Fenerbahçe’den Cristian Medina hamlesi
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Scholz: Yarı iletkenler 21. yüzyılın petrolüdür
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        Galatasaray, Ismail Jakobs için teklifte bulundu
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        İran'dan İsrail'e saldırı için yeni açıklama
        Nafaka ödememek için 'öldü'
        Nafaka ödememek için 'öldü'

        Benzer Haberler

        Kazdağları Milli Parkı yangın riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar girişe kapatı...
        Kazdağları Milli Parkı yangın riski nedeniyle 31 Ekim'e kadar girişe kapatı...
        Ayvalık'ta ormanlık alandaki baraka yandı
        Ayvalık'ta ormanlık alandaki baraka yandı
        Orman yangınına giden arazöz, otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı
        Orman yangınına giden arazöz, otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı
        Balıkesir'de orman yangınına giden arazözün otomobille çarpışması sonucu 3...
        Balıkesir'de orman yangınına giden arazözün otomobille çarpışması sonucu 3...
        Balıkesir'de ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
        Balıkesir'de ormanlık alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı
        Gömeç'te bamya hasadı başladı
        Gömeç'te bamya hasadı başladı