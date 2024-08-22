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        Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı (3)

        'MORALİMİZVE PSİKOLOJİMİZ ÇOK BOZUK'Bolu'nun Gerede ilçesindeki Demirler köyünde yaşayan ve orman yangını nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, yangın anında yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:43 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:45
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        Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı (3)
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        'MORALİMİZVE PSİKOLOJİMİZ ÇOK BOZUK'

        Bolu'nun Gerede ilçesindeki Demirler köyünde yaşayan ve orman yangını nedeniyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlar, yangın anında yaşadıklarını anlattı. Köylülerden Hamit Bulut (68), yangının öğle saatlerinde köye ulaştığını ve itfaiyenin müdahalesi ile alevlerden kıl payı kurtulduklarını belirterek, "Üzüntümüz çok büyük. Evlerimizde otururken arka taraftan çok şiddetli bir şekilde yangın geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'nden yetkililer geldiler, sonra kepçe ve dozerler geldi. Sonra iş büyüdü, yangın olduğu gibi yayıldı. Bu civarlarda en değerli, en kıymetli köylerden biriydi. O yaylalardaki 300-500 yıllık emeğimiz boşa gitti. Yaylalarımız, Türkiye'de yeşil alan olarak 2'nci sırada geliyordu. Şu an yeşil diye bir şey kalmadı. Köy olarak moralimiz ve psikolojimiz çok bozuk" dedi.

        'BİR ORMAN, BİR AĞAÇ KOLAY YETİŞMİYOR'

        Tahliye sırasında yanlarında değerli eşyalar ve küçük bir el çantası dışında hiçbir şey alamadıklarını ifade eden Bulut, "Jandarma ekipleri geldi, evlerden çıkmamızı söylediler. Buradan uzaklaşarak köyün dışına çıktık. Sağ olsunlar bize bir de yemek verdiler. Bir süre orada, köyün dışında arabalarımızda kaldık. Köyün bir kısmı geri döndü. Benim ailemde de kalp hastası var, ilaç kullanması gerekiyor. Sabaha karşı köye tekrar geldik. Şu an için köyümüzdeyiz. Allah'a şükürler olsun ki evlerimizde herhangi bir zayiat yok. Köydeki evlerde hiçbir sorun yok. Eğer itfaiye 5-10 dakika daha geç gelseydi, büyük bir yangın tehlikemiz olacaktı. Kıl payı kurtardık. Vatanımıza ve milletimize geçmiş olsun, devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

        Köylülerden Fikri Akkaş (61) ise "Bir orman, bir ağaç kolay yetişmiyor. Ormanlarda yaşayan hayvanlar da telef oldu. Komşularımızın da yayladaki evleri yandı. Onlar da şu an da mağdur durumdalar. Köyümüzü tedbir amaçlı boşalttık. Yangının son durumu neticeye bağlandığında köyümüze döneceğiz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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