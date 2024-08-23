Balıkesir'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri satan şüphelilere yönelik Edremit ilçesinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 91 bin 832 doldurulmuş makaron, 75 bin 400 boş makaron, 500 şeffaf kilitli poşet, 12 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 5 elektronik sigara, 15 elektronik sigara likiti, 10 elektronik sigara filtresi, 40 paket gümrük kaçağı sigara, 11,5 kilogram açık nargile tütünü, 63 adet 50 gramlık nargile tütünü ve 195,5 kilogram kıyılmış tütün, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 37 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.