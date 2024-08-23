Bandırma Ticaret Borsası'nın deposunda yangın

Bandırma'da Ticaret Borsası'nın, içinde ayçiçeği bulunan 81 numaralı deposunda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, korku ve paniğe neden oldu. Yangın, belediyeye ait 4 itfaiye aracının müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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