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        Bandırma Ticaret Borsası'nın deposunda yangın

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Ticaret Borsası'nın, içinde ayçiçeği bulunan deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:07 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:10
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        Bandırma Ticaret Borsası'nın deposunda yangın
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde Ticaret Borsası'nın, içinde ayçiçeği bulunan deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesi söndürüldü.

        Bandırma'da Ticaret Borsası'nın, içinde ayçiçeği bulunan 81 numaralı deposunda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, korku ve paniğe neden oldu. Yangın, belediyeye ait 4 itfaiye aracının müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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