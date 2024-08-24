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        Rus bandıralı gemide gazdan zehirlenen 2 personel öldü

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde hayvan yemi taşıyan Rusya bandıralı geminin ambar bölümünde biriken gazdan zehirlendiği öne sürülen 2 personel hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 17:57 Güncelleme: 24.08.2024 - 18:00
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        Rus bandıralı gemide gazdan zehirlenen 2 personel öldü
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde hayvan yemi taşıyan Rusya bandıralı geminin ambar bölümünde biriken gazdan zehirlendiği öne sürülen 2 personel hayatını kaybetti.

        Rusya’dan yola çıkan ve 5 bin ton palet yem yükü olan ‘Navis 2’ adlı gemi, dün Bandırma Körfezi'nde iken 2 personel ambar kısmında biriken gazdan zehirlendi. İhbar üzerine gemiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı, sağlık ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi. Özel maskeler ile gemiye giren ekipler, Rusya uyruklu Dmitrii Mochalov (52) ve Konstantine Martynov’un (46) yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Bandırma Çelebi Limanına yanaştırılan gemideki 2 işçinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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