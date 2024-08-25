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        Dalgıçlar, denizden yarım saatte bir kamyonet çöp çıkardı

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde su altı temizlik farkındalığı oluşturmak için 8'inci Geleneksel Su Altı Temizliği etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:30
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        Dalgıçlar, denizden yarım saatte bir kamyonet çöp çıkardı
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde su altı temizlik farkındalığı oluşturmak için 8'inci Geleneksel Su Altı Temizliği etkinliği yapıldı. Denizde, yaklaşık olarak yarım saat su altında temizlik yapan dalgıçlar, bir kamyonet dolusu çöp çıkardı.

        Erdek ilçesinde belediye ile sivil toplum kuruluşları tarafından su altı temizlik farkındalığı oluşturmak için düzenlenen Geleneksel Su Altı Temizliği etkinliğinin 8’incisi yapıldı. Etkinlikte balıkadam kıyafetleri giyen dalgıçların yarım saatlik dalışında, 200 metrekarelik alanda temizlik yapıldı. Şişe, pet, lastik, kap, kacak gibi atıkları gün yüzüne çıkaran dalgıçlar, buldukları eşyalara karşı şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kamyonet dolusu çöp çıkarılan etkinlikte, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık katılım sağlayanlara teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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