Bandırmaspor - Çorum FK: 0-0
STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Güner Mumcu TaştanBANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Emre Batuhan Adıgüzel, Hikmet Çiftçi (Dk.
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Emre Batuhan Adıgüzel, Hikmet Çiftçi (Dk. 80 İbrahim Kaya), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 46 Marco Paixao), Kerem Atakan Keskin (Dk. 63 Adama Salimou), Landy Nomel (Dk. 80 Mulumba), Paula Rafael
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat, Loick Landre, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhan Yazgan, Geraldo, Boudjemaa (Dk. 80 Durel Avounou), Atakan Akkaynak (Dk. 90+2 Tunahan Ergül), Eren Karadağ (Dk. 78 Kadir Seven), Verheydt
SARI KARTLAR: Mexer (Bandırmaspor), Ferhat Yazgan, Boudjemaa, Atakan Akkaynak, VerheyDt, Hüseyin Akınay, Tunahan Ergül (Çorum FK)
Trendyol 1'inci Lig’in 3'üncü haftasında Bandırmaspor sahasında Çorum FK ile golsüz berabere kaldı.
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