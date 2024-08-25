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        Bandırmaspor - Çorum FK: 0-0

        STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Güner Mumcu TaştanBANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Emre Batuhan Adıgüzel, Hikmet Çiftçi (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 20:11 Güncelleme: 25.08.2024 - 20:15
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        Bandırmaspor - Çorum FK: 0-0
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        STAT: Bandırma 17 Eylül

        HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan

        BANDIRMASPOR: Zafer Görgen - Rahmetullah Berişbek, Mexer, Atınç Nukan, Emre Batuhan Adıgüzel, Hikmet Çiftçi (Dk. 80 İbrahim Kaya), Mehmet Özcan, Doğan Can Davas (Dk. 46 Marco Paixao), Kerem Atakan Keskin (Dk. 63 Adama Salimou), Landy Nomel (Dk. 80 Mulumba), Paula Rafael

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Kerem Kalafat, Loick Landre, Zargo Toure, Erkan Kaş, Ferhan Yazgan, Geraldo, Boudjemaa (Dk. 80 Durel Avounou), Atakan Akkaynak (Dk. 90+2 Tunahan Ergül), Eren Karadağ (Dk. 78 Kadir Seven), Verheydt

        SARI KARTLAR: Mexer (Bandırmaspor), Ferhat Yazgan, Boudjemaa, Atakan Akkaynak, VerheyDt, Hüseyin Akınay, Tunahan Ergül (Çorum FK)

        Trendyol 1'inci Lig’in 3'üncü haftasında Bandırmaspor sahasında Çorum FK ile golsüz berabere kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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