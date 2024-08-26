Balıkesirspor son provada Kuşadasıspor'u 2 golle geçti

Bu maçla kampı tamamlayıp kente dönen Balıkesir ekibi, lig öncesi sezon açılışını 29 Ağustos Perşembe günü Bursaspor'u ağırlayacağı özel maçla yapacak.

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe kampını tamamlayan Balıkesirspor, kamptaki son hazırlık maçında kendisiyle aynı ligdeki Kuşadasıspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların gollerini Şahin Şafakoğlu ve Emir Dede attı.

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