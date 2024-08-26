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        Balıkesirspor son provada Kuşadasıspor'u 2 golle geçti

        TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe kampını tamamlayan Balıkesirspor, kamptaki son hazırlık maçında kendisiyle aynı ligdeki Kuşadasıspor'u 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:35
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        Balıkesirspor son provada Kuşadasıspor'u 2 golle geçti
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        TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi Kocaeli Kartepe kampını tamamlayan Balıkesirspor, kamptaki son hazırlık maçında kendisiyle aynı ligdeki Kuşadasıspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlıların gollerini Şahin Şafakoğlu ve Emir Dede attı.

        Bu maçla kampı tamamlayıp kente dönen Balıkesir ekibi, lig öncesi sezon açılışını 29 Ağustos Perşembe günü Bursaspor'u ağırlayacağı özel maçla yapacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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