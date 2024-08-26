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        Kızını, arkadaşının doğum gününe gitmek isteyince boğup, cesedini çekyatın içine koymuş (2)

        BABASININÖLDÜRDÜĞÜ EYLEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIBalıkesir'in Gönen ilçesinde dün akşam, arkadaşının doğum gününe gitmesine izin vermeyen babası Murat Sevilen tarafından öldürülen Eylem Sevilen, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:17 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:20
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        Kızını, arkadaşının doğum gününe gitmek isteyince boğup, cesedini çekyatın içine koymuş (2)
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        BABASININÖLDÜRDÜĞÜ EYLEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Balıkesir’in Gönen ilçesinde dün akşam, arkadaşının doğum gününe gitmesine izin vermeyen babası Murat Sevilen tarafından öldürülen Eylem Sevilen, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Talihsiz genç kızın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak, Gönen'de Veysel Karani Camisi'ne getirildi .Eylem Eren, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Gönen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kızının cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Hafize Sevilen gözyaşlarını tutamadı. Kızını öldürdüğü için tutuklanan Murat Sevilen'in işlediği bir başka suçtan dolayı bir süre cezaevinde yattıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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