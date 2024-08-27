Ayvalıkgücü kanatlara Namık Barış'ı aldı

TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor transfer harekatını sürdürüyor. Balıkesir ekibi son olarak kanatlarda görev yapan Namık Barış Çelik'i kadrosuna kattı. Karşıyaka altyapısında yetişip 6 yıl bu kulüpte oynayan 26 yaşındaki Namık Barış, geçen sezon Karacabey Belediyespor'da 26 maçta 2 gol attı.

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