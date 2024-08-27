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        Ayvalıkgücü kanatlara Namık Barış'ı aldı

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor transfer harekatını sürdürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:25
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        Ayvalıkgücü kanatlara Namık Barış'ı aldı
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        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele edecek Ayvalıkgücü Belediyespor transfer harekatını sürdürüyor. Balıkesir ekibi son olarak kanatlarda görev yapan Namık Barış Çelik'i kadrosuna kattı. Karşıyaka altyapısında yetişip 6 yıl bu kulüpte oynayan 26 yaşındaki Namık Barış, geçen sezon Karacabey Belediyespor'da 26 maçta 2 gol attı.

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        Galeri

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