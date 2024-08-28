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        Balıkesir'de makine arızası yapıp 12 saat sürüklenen feribot, römorkörle Ambarlı Limanı'na çekiliyor

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesi Çelebi Limanı'ndan hareket eden 'İstanbul N' isimli feribot, makine arızası nedeniyle yaklaşık 12 saat Marmara Adası açıklarında sürüklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 00:45 Güncelleme: 28.08.2024 - 00:50
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        Balıkesir'de makine arızası yapıp 12 saat sürüklenen feribot, römorkörle Ambarlı Limanı'na çekiliyor
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesi Çelebi Limanı'ndan hareket eden 'İstanbul N' isimli feribot, makine arızası nedeniyle yaklaşık 12 saat Marmara Adası açıklarında sürüklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, feribotun kurtarma römorkörü ile Ambarlı Limanı'na çekileceğini duyurdu.

        Balıkesir'in Bandırma ilçesi Çelebi Limanı'ndan dün gece saat 01.00 sıralarında 68 araç ve 68 yolcu ile İstanbul Ambarlı Limanı'na hareket eden 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, Kapıdağ Yarımadası geçildikten sonra saat 02.30 sıralarında Marmara Denizi açıklarında makine arızası yaptı. İlk müdahale geminin mürettebatı tarafından yapılmasına rağmen, arızanın nedeni tespit edilse de çözüme ulaşılamadı. Feribot, yaklaşık 12 saati aşkın süre Marmara Adası’na doğru sürüklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, feribotun kurtarma römorkörü ile Ambarlı Limanı'na çekileceği belirtilerek, şöyle denildi:

        Bandırma’dan Ambarlı’ya seyir halindeyken Marmara Adası açıklarında makine arızası yapan ve içinde 68 araç ile 68 yolcu bulunan İstanbul N isimli feribot, Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmeti (GTH) merkezimiz koordinasyonunda KIYEM-4 Botumuz refakatinde, KURTARMA-2 Römorkörümüzce yedeklenerek Ambarlı Limanı'na çekiliyor."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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