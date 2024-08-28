Balıkesir'de makine arızası yapıp 12 saat sürüklenen feribot, römorkörle Ambarlı Limanı'na çekiliyor

BALIKESİR'in Bandırma ilçesi Çelebi Limanı'ndan hareket eden 'İstanbul N' isimli feribot, makine arızası nedeniyle yaklaşık 12 saat Marmara Adası açıklarında sürüklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, feribotun kurtarma römorkörü ile Ambarlı Limanı'na çekileceğini duyurdu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Çelebi Limanı'ndan dün gece saat 01.00 sıralarında 68 araç ve 68 yolcu ile İstanbul Ambarlı Limanı'na hareket eden 'İstanbul N' isimli RoRo gemisi, Kapıdağ Yarımadası geçildikten sonra saat 02.30 sıralarında Marmara Denizi açıklarında makine arızası yaptı. İlk müdahale geminin mürettebatı tarafından yapılmasına rağmen, arızanın nedeni tespit edilse de çözüme ulaşılamadı. Feribot, yaklaşık 12 saati aşkın süre Marmara Adası’na doğru sürüklendi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, feribotun kurtarma römorkörü ile Ambarlı Limanı'na çekileceği belirtilerek, şöyle denildi: