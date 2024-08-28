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        Balıkesirspor'de Cenk ayrıldı

        TFF3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor'un transferde Silifke Belediyespor'dan kadrosuna dahil ettiği stoper Cenk Özbey, hazırlık döneminde takımdan ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:06 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:06
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        Balıkesirspor'de Cenk ayrıldı
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        TFF3'üncü Lig ekibi Balıkesirspor'un transferde Silifke Belediyespor'dan kadrosuna dahil ettiği stoper Cenk Özbey, hazırlık döneminde takımdan ayrıldı. Takımdan ayrılmayı kendisi isteyen 33 yaşındaki Cenk, Eskişehirspor'a imza attı. Kamp dönüşü antrenmanlarına tesislerinde yeniden başlayan Balıkesirspor yarın sezon açılışını yapacağı özel maçta Bursaspor'u ağırlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda taraftara ücretsiz olacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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