Kazdağları'nda orman yangını (2)
4,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIEdremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgede, saat 13.
4,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Edremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgede, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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