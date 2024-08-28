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        Kazdağları'nda orman yangını (2)

        4,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIEdremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgede, saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 19:15 Güncelleme: 28.08.2024 - 19:20
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        Kazdağları'nda orman yangını (2)
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        4,5SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Edremit ilçesi kırsal Kızılkeçili Mahallesi Kazdağı Milli Parkı sınırları içinde kalan bölgede, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle saat 18.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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