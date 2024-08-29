Özgür Özel: Bu parti Dilara'ya da Dilruba'ya da sahip çıkar (2)

'TÜRKİYETARİHİ DÖNÜM NOKTASINDA'

Balıkesir’deki programına devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart’ta halkın kendilerine kredi verdiğini ve bunu iyi kullanarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için fırsatı çok doğru değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Özel, "Biz üzerimize düşeni doğru yaparsak, iyi yönetirsek, şeffaf yönetirsek millet genel iktidarı da bize verecek. Bu seferki öyle birkaç belediyeyi değil, ekonominin yüzde 80’ini, turizmin yüzde 92’sini, nüfusun yüzde 95’ini CHP'li belediyelere emanet ettiler. Bu, 'Ben size bir yatırım kredisi veriyorum. Bir tüketici kredisi değil, alın tüketin diye değil. Bu krediyi doğru kullanın diye' demek. Günü geldiğinde, genel seçim atmosferine girdiğimizde bakacağız. Aynı bankalar gibi verdiği kredi iyi kullanılıyorsa fazlasını vermek için gelirler. Kötü kullanılıyorsa geri çekmek isterler. Vatandaşın bize yaptığı, CHP'nin ve Türkiye'nin geleceğine yaptığı bu yatırımı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı için vatandaşın gösterdiği bu teveccüh ve geleceğe dönük olarak bize tanıdığı bu fırsatı çok doğru değerlendirmeliyiz. Bu sadece bizim parti olarak yakaladığımız bir fırsat değil. Adeta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin dönümü olması" dedi.

'CHP'NİN ON YIL YÖNETECEĞİ ÜLKEDE BUGÜNKÜ PARAYLA MAZOTUN 4 LİRA OLDUĞUNU GÖRECEKLER' Yüzyıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönünü sadece bir yön olarak değil, bir hedef olarak batıya çevirdiğini belirten Özel, "Gelişmiş demokrasilere, muhasır medeniyetleri yakalayıp geçmeye, bilime, fene, mütevazı siyasetçilerin ve zengin halkların olduğu, ileri demokrasilerin olduğu yöne çevirdi. O yönde ilerleyen herkesin ortalama Avrupa Birliği'nde 45 bin dolar milli geliri var. Avrupa Birliği'nin önceki üyelerine baktığınızda 55 bin dolarlık bir ortalama milli gelir var. Oysa o hedefi terk edip sonra dönüp Şangay İşbirliği Örgütü'nün peşine takılınca, oradaki milli gelir ortalaması da 4 bin 500 dolar. Arada 10 kat fark var. Türkiye tarihi dönüm noktasında. Yapılacak ilk seçim bir yönüyle yeniden referandum olacak. Bu sefer referandum zengin, müreffeh Avrupa'nın bir parçası hukukun üstünlüğünün kalkınma getirdiği bir Türkiye mi? Yoksa Şangay İşbirliği Örgütü'nde olduğu gibi güçlü liderlerin, yoksul halkların olduğu bir Türkiye mi? Onu belirleyecek. Gelecek seçimlerden sonra Türkiye'yi 10 yıl Cumhuriyet Halk Partisi yönetirse maaşlardan değil ama fiyatlardan birer sıfır atılacak. AK Parti yönetirse fiyatlara bir sıfır daha gelebilir ama maaşlardan kimse bir şey beklemesin. Cumhuriyet Halk Partisi en az 45 bin dolarlık bir milli gelir teklif ediyor Türkiye'ye. AK Parti'nin götüreceği yerde de milli gelir 4 bin 500 dolar. İnanın bu satın alma gücüne on kattan daha fazla etkili. Yani bugün AK Parti'nin yönettiği ülkede mazotun 40 TL olduğunu görenler CHP'nin on yıl yöneteceği ülkede bugünkü parayla mazotun 4 lira olduğunu görecekler" diye konuştu.

'KUTUPLAŞMA İKLİMİ ORTADAN KALDIRILMALI' Özel, ardından Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 34'üncü Burhaniye- Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Burada konuşan Özel, Türkiye’nin sorunlarının aşılması için kutuplaşma ikliminin ortadan kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'dir. Türkiye'nin partisidir. Berkin Elvan'la, Abdullah Tayyip Olçok. Biri elinde ekmeğini almış evine giderken gezi olaylarında vurulan ve birileri tarafından annesi yuhalatılan Berkin Elvan'la, 15 Temmuz gecesi babasının yanında vurulup öldürülen Abdullah Tayyip Olçok'a birlikte yas tutmadan, o iki 15 yaşında çocuğu da birlikte sahiplenmeden, bu kutuplaşma iklimini ortadan kaldırmadan Türkiye'nin sorunlarının aşılması mümkün değildir. O iki çocuğa birden yas tutan da mağdur olan kimsenin hakkını arayan da Türkiye'nin kurucu partisidir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir" dedi.

SUAVİ SONRASI BELEDİYELERE TALIMAT Son 2 yılda 30 tane festivalin iptal edildiğini söyleyen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "En son geçtiğimiz günlerde maalesef bizim bir belediyemiz, bir siyasi partinin yan kollarının ortaya koyduğu bir takım tuhaf tepkiler, eylemler sonucunda Suavi konserini iptal etti. Bütün belediyelerimize yazı gönderip, 'Eğer bir konser planlandıysa ve herhangi bir sebeple iptal edilmesi aklınızdan geçiyorsa, bunu önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne bildireceksiniz, onu bileceğiz' dedik." 'KONSERİ İPTAL EDİLEN SUAVİ 1 MAYIS’TA SAHNE ALACAK'