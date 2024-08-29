Balıkesir'de narkotik operasyonu; 2 gözaltı

BALIKESİR'inBandırma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışma kapsamında 2 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin adresine baskın düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst, ev ve araç aramasında bin 329 sentetik hap, 4,67 gram skunk, 0,64 gram metamfetamin ve 99 bin 500 TL para ele geçirildi Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.