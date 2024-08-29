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        Balıkesir'de narkotik operasyonu; 2 gözaltı

        BALIKESİR'inBandırma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:39 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:45
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        Balıkesir'de narkotik operasyonu; 2 gözaltı
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        BALIKESİR'inBandırma ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Bandırma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretine yönelik çalışma kapsamında 2 şüpheliyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin adresine baskın düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan üst, ev ve araç aramasında bin 329 sentetik hap, 4,67 gram skunk, 0,64 gram metamfetamin ve 99 bin 500 TL para ele geçirildi Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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