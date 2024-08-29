Milli park çevresinde kirliliğe neden olan turnuva

BALIKESİR'in Bandırma ilçesine bağlı Kuşcenneti Milli Parkı'nın yakınında bir sahada düzenlenen futbol turnuvasının ardından göl kıyısı çöplüğe döndü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 24 bin hektar alana sahip, 1994'te Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilen ve 1'inci derece doğal sit alanı ilan edilen Manyas Kuşcenneti Milli Parkı, her yıl 266 türden 3 milyon göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. 1975'te Avrupa Konseyi tarafından en iyi korunan doğal parklara verilen Avrupa Birliği A Sınıfı diploma ile ödüllendirilen Manyas Kuşcenneti Milli Parkı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.