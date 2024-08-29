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        Milli park çevresinde kirliliğe neden olan turnuva

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesine bağlı Kuşcenneti Milli Parkı'nın yakınında bir sahada düzenlenen futbol turnuvasının ardından göl kıyısı çöplüğe döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 14:26 Güncelleme: 29.08.2024 - 14:30
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        Milli park çevresinde kirliliğe neden olan turnuva
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesine bağlı Kuşcenneti Milli Parkı'nın yakınında bir sahada düzenlenen futbol turnuvasının ardından göl kıyısı çöplüğe döndü.

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 24 bin hektar alana sahip, 1994'te Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilen ve 1'inci derece doğal sit alanı ilan edilen Manyas Kuşcenneti Milli Parkı, her yıl 266 türden 3 milyon göçmen kuşa ev sahipliği yapıyor. 1975'te Avrupa Konseyi tarafından en iyi korunan doğal parklara verilen Avrupa Birliği A Sınıfı diploma ile ödüllendirilen Manyas Kuşcenneti Milli Parkı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

        Bandırma'da, adını gölden alan Kuşcenneti Mahallesi'nde, göle yakın olan futbol sahasında düzenlenen ‘3'üncü Geleneksel Kuşcenneti Futbol Turnuvası’ çevre kirliliğine neden oldu. Göle yaklaşık 1 kilometre mesafede yapılan turnuvayı takip edenler, uyarı levhaları ve çöp konteynerleri olmasına rağmen içki şişeleri, pet şişeler ve çekirdek kabukları gibi çöpleri yerlere atması nedeniyle saha kenarı ve göl kıyısı çöplüğe döndü. Bölgeyi gezmeye gelenler, yaşanan çevre kirliliğine tepki gösterdi.

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