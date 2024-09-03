Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde av yasağının kalkmasıyla, sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerini aldı. Denizden en çok çıkan balık olan palamut, tanesi 100 TL'den satışa sunuldu.

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, kasa kasa balıklarla döndü. İlk mezatlar yapılırken, tezgahlarda en çok palamut yer aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde de balık bolluğu yaşanırken, av yasağı döneminde tanesi 200-250 TL'den alıcı bulan palamutlar, 100 TL'den sofralardaki yerini almaya başladı.

2024-2025 balık sezonunda bol miktarda palamut avlanacağına dikkat çeken balıkçı Metin Çokgezenler, "1 Eylül itibarıyla denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla beraber, balık tezgahlarında palamut bollaşmaya başladı. 600 gramlık palamudun tanesini 100 liradan satıyoruz. Aynı zamanda balık tezgahlarımıza bol miktarda da hamsi geliyor. Hamsinin kilogram fiyatı 200 liradan satılıyor. Sardalyanın kilogram fiyatı 75-100 lira arasında. İstavrit ise 150 liradan alıcılarını bekliyor. Bu sene bol miktarda palamut yiyeceğiz gibi duruyor. Marmara ve Karadeniz'de mükemmel bir palamut akını görünüyor. Bu yıl balık bolluğu yaşayacağız. Bol miktarda balık geliyor ve halkımızı balık yemeğe davet ediyorum" dedi.