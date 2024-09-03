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        Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde av yasağının kalkmasıyla, sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerini aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:07 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:10
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        Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde av yasağının kalkmasıyla, sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerini aldı. Denizden en çok çıkan balık olan palamut, tanesi 100 TL'den satışa sunuldu.

        Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle 'Vira bismillah' diyerek denize açılan balıkçılar, kasa kasa balıklarla döndü. İlk mezatlar yapılırken, tezgahlarda en çok palamut yer aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde de balık bolluğu yaşanırken, av yasağı döneminde tanesi 200-250 TL'den alıcı bulan palamutlar, 100 TL'den sofralardaki yerini almaya başladı.

        2024-2025 balık sezonunda bol miktarda palamut avlanacağına dikkat çeken balıkçı Metin Çokgezenler, "1 Eylül itibarıyla denizlerdeki av yasağının kalkmasıyla beraber, balık tezgahlarında palamut bollaşmaya başladı. 600 gramlık palamudun tanesini 100 liradan satıyoruz. Aynı zamanda balık tezgahlarımıza bol miktarda da hamsi geliyor. Hamsinin kilogram fiyatı 200 liradan satılıyor. Sardalyanın kilogram fiyatı 75-100 lira arasında. İstavrit ise 150 liradan alıcılarını bekliyor. Bu sene bol miktarda palamut yiyeceğiz gibi duruyor. Marmara ve Karadeniz'de mükemmel bir palamut akını görünüyor. Bu yıl balık bolluğu yaşayacağız. Bol miktarda balık geliyor ve halkımızı balık yemeğe davet ediyorum" dedi.

        'EFSANE BİR SEZON YAŞIYORUZ'

        Balıkçı Ali Çakıroğlu da yeni sezonda bol bol balık yenebileceğini belirterek, "2024-2025 balık sezonu tüm ülkemize hayırlı olsun. Bu sene efsane bir sezon yaşıyoruz. Denizlerimizdeki işaret, balığın bolluğunu gösteriyor. Karadeniz'de bol miktarda palamut yakalanıyor. Karadeniz'deki palamut bolluğu, Türkiye'nin her yerine yayılıyor. Daha düne kadar levrek, çipura tane fiyatı 250 lirayken 200 lira, palamut tane 100 lira. Denizlerimizin soğumasıyla da bolluk ve bereket bekliyoruz. Bununla birlikte tezgahlarımıza hamsi, istavrit de gelmektedir. Şu an itibarıyla mevsim balığımız sardalya ve palamuttur. Halkımızı palamut yemeğe davet ediyorum ve bol protein ve Omega-3 deposu balığı bol bol tüketin" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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