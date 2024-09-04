Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesirspor'dan gurbetçi transferi

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor, pazar günü evinde Fatsa Belediyespor'la oynayacağı sezonun ilk maçı öncesi bir transfer daha yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 04.09.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesirspor'dan gurbetçi transferi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Balıkesirspor, pazar günü evinde Fatsa Belediyespor'la oynayacağı sezonun ilk maçı öncesi bir transfer daha yaptı. Kırmızı-beyazlılar, 21 yaşındaki gurbetçi stoper Muhammet Araz'ı kadrosuna kattı. Avusturya doğumlu olup son olarak Admira Wacker'de forma giyen Muhammet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Geçmişte Avusturya U16 ve U17 milli takımlarında forma giyen Muhammet ilk kez Türkiye'de görev yapacak. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan anlaşma 21 yaşındaki sol stoper Muhammet Araz ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşirenin katili kim? Gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı
        Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulunmuştu: Tuğba hemşirenin katili kim? Gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Adana'da korkunç cinayet! Sevgilisinin arkadaşları tarafından vahşice öldürüldü
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        Roblox'tan Türkiye açıklaması!
        "Niyeti bu değildi"
        "Niyeti bu değildi"
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Lula da Silva'dan Musk'a: "Dünya tahammül etmek zorunda değil"
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        İçlerinden biri gelecekten geliyor! Peki hangisi?
        Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi
        Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        Tandır cinayetlerine bakanlık müdahil oluyor!
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti
        Ukrayna Dışişleri Bakanı istifa etti
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Doğduğu topraklara dönüyor

        Benzer Haberler

        Balıkesir açıklarında 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir açıklarında 3'ü çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 kişi...
        Balıkesir'de bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 7 kişi...
        Balıkesir'de kamyona çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı
        Balıkesir'de kamyona çarpan otomobildeki İran uyruklu 2 kişi yaralandı
        Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu
        Av yasağı bitti tezgahlar palamutla doldu
        Sındırgı'da "Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri" devam ediyor
        Sındırgı'da "Yağcıbedir Halı Kültür ve Sanat Günleri" devam ediyor
        Balıkesir'de DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
        Balıkesir'de DEAŞ'ın propagandasını yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı