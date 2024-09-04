Erdek'te ot yangını; 100 dönüm alan zarar gördü

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde çıkan ot yangını, 2 saatte kontrol altına alındı. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, 100 dönüm alanın zarar gördüğünü açıkladı.

Paşalimanı Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle ot yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere, ihbar sonrası havadan 2 uçak ve 1 helikopterle, karadan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 araç ile müdahale edildi. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile Belediye Başkanı Burhan Karışık da bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti. Yangın 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.