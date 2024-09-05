Ayvalıkgücü'ne Ergin morali

Ayvalıkgücü yönetimi, "Sezon öncesi hazırlık çalışmaları sürecinde bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin'e desteğinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki sezonun ilk maçında cumartesi günü Aliağa FK'yı konuk edecek Ayvalıkgücü Belediyespor'a Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'den moral geldi. Kırmızı-beyazlı takımın antrenmanını izleyen Mesut Ergin, futbolcular ve teknik heyete başarı diledi.

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