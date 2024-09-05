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        Ayvalıkgücü'ne Ergin morali

        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki sezonun ilk maçında cumartesi günü Aliağa FK'yı konuk edecek Ayvalıkgücü Belediyespor'a Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'den moral geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:52 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:55
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        Ayvalıkgücü'ne Ergin morali
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        TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki sezonun ilk maçında cumartesi günü Aliağa FK'yı konuk edecek Ayvalıkgücü Belediyespor'a Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'den moral geldi. Kırmızı-beyazlı takımın antrenmanını izleyen Mesut Ergin, futbolcular ve teknik heyete başarı diledi.

        Ayvalıkgücü yönetimi, "Sezon öncesi hazırlık çalışmaları sürecinde bizleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız Sayın Mesut Ergin'e desteğinden dolayı teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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