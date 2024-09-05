Balıkesirspor'da milli gurur

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un 18 yaşındaki altyapı patentli futbolcusu Doğanay Avcı, U19 Milli Takım'a davet edildi. 3'üncü Lig'den U19 Milli Takım'a seçilen tek futbolcu olan Doğanay, 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynanacak maçlarda kadroda yer alacak. Doğanay geçen sezon 3'üncü Lig'de 18 maçta, önceki sezon ise 2'nci Lig'de 13 maçta forma giymişti.

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