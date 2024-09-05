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        Balıkesirspor'da milli gurur

        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un 18 yaşındaki altyapı patentli futbolcusu Doğanay Avcı, U19 Milli Takım'a davet edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 12:10 Güncelleme: 05.09.2024 - 12:15
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        Balıkesirspor'da milli gurur
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        TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un 18 yaşındaki altyapı patentli futbolcusu Doğanay Avcı, U19 Milli Takım'a davet edildi. 3'üncü Lig'den U19 Milli Takım'a seçilen tek futbolcu olan Doğanay, 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynanacak maçlarda kadroda yer alacak. Doğanay geçen sezon 3'üncü Lig'de 18 maçta, önceki sezon ise 2'nci Lig'de 13 maçta forma giymişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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