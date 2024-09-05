Balıkesir'de tefecilik operasyonu; paraları aklamak için paravan olarak kasap açmışlar

BALIKESİR'de jandarmanın tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda; yüksek faizle borç verip, senet imzalattığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, tefecilerin suçtan elde edilen paraları aklamak için paravan olarak kasap ve gıda toptancılığı üzerine iş yeri kurdukları da belirlendi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte 6 şüphelinin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçti. Bir süre takibe alınan M.H.'nin liderliğini yaptığı B.K., H.B., H.M., O.U. ve S.H.'nin Bigadiç ve Altıeylül ilçesinde nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar ile irtibata geçip, mağdurlara yüksek faizli borç para verdiği belirlendi. Mağdurlara değerinin 3 katı fiyata araç satışı yapılarak karşılığında çek ve senet alındığı, aynı yöntemle mağdur edilen 24 kişinin ise ödemelerini yapamayınca üzerlerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz malvarlıklarını baskı ve tehdit yoluyla devredildiği, bazı mağdurların ise icraya verildiği belirlendi. Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 60 senet, 8 çek defteri, 1 tapu senedi, 3 araç satış sözleşmesi, 5 tahsilat makbuzu, 1 bilgisayar, 4 cep telefonu, 2 ajanda, 167 bin TL, 2 bin 100 euro ve 980 dolar ele geçirildi. Operasyonda M.H., B.K., H.B., H.M., O.U. ve S.H. gözaltına alındı. M.H., B.K. ve H.B. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca tefecilerin suçtan elde edilen paraları aklamak için paravan olarak kasap ve gıda toptancılığı üzerine iş yeri kurdukları belirlendi.