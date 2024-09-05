Bandırma'da, köpük bulunan depodaki yangın korkuttu

Bandırma, Yeni Sanayi Sitesi, 2101 Sokak’ta bulunan bir depoda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. İçerideki dış cephe mantolamasında kullanılan köpüklerin tutuşmasıyla büyüyen alevler kısa sürede bütün depoyu sardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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