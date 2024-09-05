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        Bandırma'da, köpük bulunan depodaki yangın korkuttu

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, içerisinde dış cephe mantolamasında kullanılan köpüklerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 21:17 Güncelleme: 05.09.2024 - 21:20
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        Bandırma'da, köpük bulunan depodaki yangın korkuttu
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, içerisinde dış cephe mantolamasında kullanılan köpüklerin bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. 

        Bandırma, Yeni Sanayi Sitesi, 2101 Sokak’ta bulunan bir depoda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. İçerideki dış cephe mantolamasında kullanılan köpüklerin tutuşmasıyla büyüyen alevler kısa sürede bütün depoyu sardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Bandırma Grup Amirliği tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, Bandırma Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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