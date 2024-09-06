Balıkesirspor'a tecrübeli yıldız

Son olarak Tuzlaspor forması giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Balıkesirspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş altyapısında yetişen Muhammed, kariyerinde Gaziantep BŞB, İstanbulspor, Erzincanspor, Sarıyer, Şanlıurfaspor, İskenderunspor gibi kulüplerde de forma giymiş, farklı yaş gruplarında 36 kez milli olmuştu.

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor, transferde adı bir dönem Türk futbolunda geleceğin yıldızı olarak anılan Muhammed Demirci'yi kadrosuna kattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.