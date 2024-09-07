Kamyonete çarpan ATV'nin sürücüsü öldü

Kaza, 2 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı 600 Evler Mahallesi'ndeki kavşakta meydana geldi. Yeni Sanayi Sitesi yönüne ilerleyen Yunus Emre S.'nin (26) kullandığı 10 PM 661 plakalı kamyonete, Mesut Çakır idaresindeki 10 AJP 242 plakalı ATV yandan çarptı. Kazanın şiddetiyle Mesut Çakır, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çakır, Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mesut Çakır, bugün hayatını kaybetti. Mesut Çakır'ın fiziksel engelli olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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