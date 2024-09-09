Isparta'ya şehit ateşi düştü (3)

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi 8 aylık hamile Gizem Büyükçaylı'nın, kocasının acı haberini aldıktan sonra fenalaştığı, kaldırıldığı Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisi'nde sezaryen ile doğum yapıp, dünyaya erkek çocuk getirdiği öğrenildi. Hamileliği dolayısıyla Balıkesir'de bulunan baba evinde kaldığı öğrenilen Büyükçaylı'nın servisteki kontrolleri devam ediyor.

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