Şehit Büyükçaylı'nın cenazesi, memleketi Isparta'ya getirildi (2)

VALİDENŞEHİDİN EŞİNE ZİYARET

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev sırasında devrilen zırhlı araçta şehit olan 4 askerden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın eşi Gizem Büyükçaylı, şehadet haberi sonrası fenalaştı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gizem Büyükçaylı, dün akşam saatlerinde sezaryen doğumla 36 haftalık bir erkek bebek dünyaya getirdi. Babasının şehit olduğu gün 2 kilo 200 gram ağırlığında doğan bebeğe, ailenin 2 isim vermeyi planladığı, bu isimlerden birinin 'Orhan' olacağı öğrenildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da şehidin eşi Gizem Büyükçaylı'yı hastanede ziyaret etti. Ziyarette, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan da bulundu. Vali Ustaoğlu, basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret ardından hastane çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

'TABİİ ACIMIZ BÜYÜK'

Vali Ustaoğlu, "Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Malumunuz dün Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 jandarma kahramanımızı şehit verdik. Bunlardan birisi de Balıkesir'imizin damadıydı. Acı bir tesadüf ki şehit verdiğimiz gün hanımının doğumunun son günleri yaklaşmış bir vaziyetteydi ve dün gece doğum gerçekleştirdi. Erkek bir evladı dünyaya geldi. Biraz önce biz de kızımızı ziyaret ettik. Çok sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirmiş. Bir taraftan ona da 'Hoş geldin' diyoruz. Diğer taraftan da tabii acımız büyük. Bugün de şehidimizin Isparta'da ikindi namazından sonra defni olacak. Tekrar tüm milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyorum. Yaralı olan jandarma personelimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemize, milletimize bu tip acıdan, bu tip sıkıntılardan kurtarsın. Bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.