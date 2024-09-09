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        Motosiklet, otobüsün altına girdi; astsubay yaşamını yitirdi

        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsünün altına giren motosikletin sürücüsü astsubay Ömer Kaygusuz (24), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:15
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        Motosiklet, otobüsün altına girdi; astsubay yaşamını yitirdi
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        BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsünün altına giren motosikletin sürücüsü astsubay Ömer Kaygusuz (24), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Erdek Caddesi Asit Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bandırma 6'nci Ana Jet Üssü'nde astsubay olarak çalışan Ömer Kaygusuz'un kullandığı 10 AKD 444 plakalı motosiklet, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden M.T. (48) idaresindeki yolcu otobüsün altına girerek sürüklendi. Ömer Kaygusuz, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla bölgeye ekip gönderildi. Kaygusuz'un cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. M.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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