Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Gönen Cumhuriyet Savcılığı, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Gönen-Sarıköy yolunda Hüseyin Mişak'ın kullandığı motosiklet devrildi. Kazada başını çarpan Mişak, yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mişak, buradaki ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Mişak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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