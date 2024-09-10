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        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Hüseyin Mişak (56), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 15:44 Güncelleme: 10.09.2024 - 15:50
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        Devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        BALIKESİR'in Gönen ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Hüseyin Mişak (56), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Gönen-Sarıköy yolunda Hüseyin Mişak'ın kullandığı motosiklet devrildi. Kazada başını çarpan Mişak, yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mişak, buradaki ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Mişak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

        Gönen Cumhuriyet Savcılığı, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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