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        Terör örgütü propagandası yapan şüpheli havalimanında yakalandı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheli, havalimanında jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 01:46 Güncelleme: 11.09.2024 - 01:50
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        Terör örgütü propagandası yapan şüpheli havalimanında yakalandı
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheli, havalimanında jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, silahlı terör örgütleri ile bağlantılı kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüphelinin ilçede bulunan Kocaseyit Havalimanı'nda olduğunu tespit etti. Havalimanında yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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