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        Erdek'te sağanak ve fırtına; balıkçı tekneleri karaya vurdu, yollar göle döndü

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, sağanak ve fırtına etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:14 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:20
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        Erdek'te sağanak ve fırtına; balıkçı tekneleri karaya vurdu, yollar göle döndü
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        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde, sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri karaya vururken, cadde ve sokaklar göle döndü.

        Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına ve sağanak, Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde 20 dakika süren sağanakta, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Saatteki hızı 72 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle bazı balıkçı tekneleri de karaya vurdu. Meteoroloji yetkilileri, yağışın yarın da devam edeceğini belirtti.

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        Galeri
        Galeri

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