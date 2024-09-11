Balıkesir'de iş yerine silahlı saldırıya 3 tutuklama

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, motosiklet bayisi sahibi Mehmet Şimşek'in (45) plakasız motosiklet ile iş yerine gelenler tarafından tabancayla vurularak yaralandığı saldırıyla ilgili yakalanan 5 şüpheliden Mehmet Ali İ., F.E. ve G.K. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Soğuk Tulumba mevkisinde motosiklet satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Mehmet Ali İ. ve beraberindeki bir kişi, plakasız motosikletle iş yerine gelerek burada iş yeri sahibi Mehmet Şimşek'e yanında getirdiği tabanca ile 9 el atış etti. Bacağına mermi isabet eden Şimşek yaralanırken, şüphelilerden Mehmet Ali İ. olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Şimşek hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Mehmet Ali İ. ile olay yerine gelip, ardından kaçan şüpheli ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.