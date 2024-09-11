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        Balıkesir'de iş yerine silahlı saldırıya 3 tutuklama

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, motosiklet bayisi sahibi Mehmet Şimşek'in (45) plakasız motosiklet ile iş yerine gelenler tarafından tabancayla vurularak yaralandığı saldırıyla ilgili yakalanan 5 şüpheliden Mehmet Ali İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 23:18 Güncelleme: 11.09.2024 - 23:25
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        Balıkesir'de iş yerine silahlı saldırıya 3 tutuklama
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        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, motosiklet bayisi sahibi Mehmet Şimşek'in (45) plakasız motosiklet ile iş yerine gelenler tarafından tabancayla vurularak yaralandığı saldırıyla ilgili yakalanan 5 şüpheliden Mehmet Ali İ., F.E. ve G.K. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Soğuk Tulumba mevkisinde motosiklet satışı yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Mehmet Ali İ. ve beraberindeki bir kişi, plakasız motosikletle iş yerine gelerek burada iş yeri sahibi Mehmet Şimşek'e yanında getirdiği tabanca ile 9 el atış etti. Bacağına mermi isabet eden Şimşek yaralanırken, şüphelilerden Mehmet Ali İ. olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Şimşek hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, Mehmet Ali İ. ile olay yerine gelip, ardından kaçan şüpheli ve olayla ilgisi olduğu tespit edilen 3 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

        Mehmet Ali İ., F.E. ve G.K. isimli 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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