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        Balıkesirsporlu Doğanay Avcı Süper Lig'de

        TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor, transfer döneminde altyapısında yetişen ikinci oyuncuyu Süper Lig'e uğurladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 11:43 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:45
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        Balıkesirsporlu Doğanay Avcı Süper Lig'de
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        TFF 3'üncü Lig temsilcisi Balıkesirspor, transfer döneminde altyapısında yetişen ikinci oyuncuyu Süper Lig'e uğurladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, 18 yaşındaki Doğanay Avcı'yı Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a gönderdi.

        Balıkesirspor, U19 Milli Takımı'na 3'üncü Lig'den seçilen tek isim olan Doğanay'ın transferiyle ilgili, "Balıkesirspor'umuzun altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç oyuncumuz Doğanay Avcı, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Doğanay'a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

        Balıkesirspor transfer döneminde 17 yaşındaki yıldız adayı Arda İbrahim Akgün'ü de Fenerbahçe'ye bonservisiyle vermişti. Arda, sarı-laciverlilerden Fatih Karagümrük'e kiralık gönderilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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