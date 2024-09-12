Balıkesirsporlu Doğanay Avcı Süper Lig'de

Balıkesirspor, U19 Milli Takımı'na 3'üncü Lig'den seçilen tek isim olan Doğanay'ın transferiyle ilgili, "Balıkesirspor'umuzun altyapısından yetişen 18 yaşındaki genç oyuncumuz Doğanay Avcı, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Doğanay'a kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

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