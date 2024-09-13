Ayvalıkgücü Kubilay'ı aldı

TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, transferin son gününde forvet Kubilay Serbest'i kadrosuna kattı. Çatalcaspor'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Bayrampaşa, Tarsus İY, Yomraspor, Beyoğlu Yeniçarşı, Ağrı 1970 Spor, 52 Orduspor, Bld Derincespor, Karaman FK, Mardin 1969, Kırşehirspor ve Amasyaspor'da da oynadı.

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