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        Ayvalıkgücü Kubilay'ı aldı

        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, transferin son gününde forvet Kubilay Serbest'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 15:39 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:39
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        Ayvalıkgücü Kubilay'ı aldı
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        TFF3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, transferin son gününde forvet Kubilay Serbest'i kadrosuna kattı. Çatalcaspor'dan ayrılan 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde daha önce Bayrampaşa, Tarsus İY, Yomraspor, Beyoğlu Yeniçarşı, Ağrı 1970 Spor, 52 Orduspor, Bld Derincespor, Karaman FK, Mardin 1969, Kırşehirspor ve Amasyaspor'da da oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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