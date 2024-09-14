Ayvalıkgücü, Hüseyin Erkan'ı aldı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, transfer döneminin son saatlerinde Şanlıurfaspor'dan ayrılan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Hüseyin Erkan'ı kadrosuna kattı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, transfer döneminin son saatlerinde Şanlıurfaspor'dan ayrılan 24 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Hüseyin Erkan'ı kadrosuna kattı.
Ayvalıkgücü, transferde son gün Çatalcaspor'dan ayrılan 28 yaşındaki forvet Kubilay Serbest'i de almıştı.
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