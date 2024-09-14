Bakan Bayraktar: Girilemez denilen coğrafyalarda 47 bin varil petrol üretiliyor (2)

'ENERJİMALİYETLERİNİ AZALTMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Balıkesir programını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bigadiç ilçesinde Eti Maden Bigadiç İşletmesi bünyesinde faaliyet gösterecek olan granül fabrikasının resmi açılışını gerçekleştirdi. Törene, Bakan Bayraktar'ın yanı sıra Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok ile Eti Maden Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aydin da katıldı. Törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, enerji ve madencilik sektörünün Türkiye'nin büyümesi ve halkın refahının artması için kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. Bakan Bayraktar, enerji ithalatının 2022'de 96,5 milyar dolar olduğunu ve bu sayının 2023'te 70 milyar dolara düştüğünü belirterek, "Enerji maliyetlerini azaltmaya ve cari açık üzerindeki etkisini sona erdirmeye çalışıyoruz. Artık doğal gaz, petrol arama ve üretiminde çok önemli gelişmeler sağlayarak geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Türkiye var. Bugün itibarıyla Sakarya Gaz Sahası'nda 6 milyon metreküp günlük üretim yapıyoruz. 20 milyon hanenin yüzde 13'ünde, 2,6 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. İnşallah ilk etapta önümüzdeki birkaç ay içerisinde üretimimizi 10 milyon metreküpe, 2026 yılında da günlük 20 milyon metreküpe ulaştıracağız" dedi. Günlük 1 milyon varillik petrol ihtiyacının yüzde 5'inin Gabar'dan karşılandığını söyleyen Bakan Bayraktar, "Bir yandan Gabar'da, Hakkari'de arama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer yandan Karadeniz'de üretim çalışmalarımızı ve yeni sondaj planımızı titizlikle uygulamayı sürdürüyoruz. Kararlıyız. Ülkemizin ekonomisi üzerindeki enerji maliyetini azaltacağız. Bunu yaparken de her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

'DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK FATURALARINA DESTEK' Bakan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik faturalarının yüzde 60'ının devlet tarafından karşılandığını belirterek, "Bir tarafta dar gelirli ailelerimizi, diğer tarafta daha az tüketen, enerjisini daha verimli kullanan vatandaşlarımızı desteklemeye devam edecek, sosyal adalet yönünden daha doğru ve etkin bir destek modeline geçiş yapacağız. Milletimizin refahı insanımızın çok daha iyi hayat şartlarına sahip olması için 22 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye'nin doğal gaz altyapısında büyük ilerlemeler kaydettiğini belirten Bayraktar, diğer ülkelere gaz ihraç etmeye başladıklarını da sözlerine ekledi. Bakan Bayraktar, "Bu süreçte ülkemizi doğal gazda, bölgenin en önemli altyapısına sahip ülkelerinden biri haline getirdik. Bugün artık Türkiye sadece kendi arz güvenliği için değil; bölgesinin de arz güvenliğini teminat altına alacak kapasiteye sahip bir ülke. Uluslararası doğal gaz boru hatlarıyla, doğal gaz depolama tesislerimiz ile sıvılaştırılmış doğal gaz alanında LNG ve FSRU terminallerimiz ile tüketimimizin üzerinde bir kapasiteye ulaştık. Bu sayede Türkiye olarak komşumuz Bulgaristan'a, sınırımızın olmadığı Macaristan'a, Sırbistan'a ve Romanya'ya gaz ihraç ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

'1,3 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETMEYİ HEDEFLİYORUZ' Bakan Bayraktar, Türkiye'nin madencilik alanında büyük potansiyele sahip olduğunu ve dünya bor rezervlerinin yüzde 73'ünün Türkiye'de bulunduğunu belirtti. Katma değerli üretim stratejisiyle bor karbür, ferrobor gibi ürünlere yöneldiklerini ve borun tarım, temizlik maddeleri gibi farklı sektörlerde kullanımının yaygınlaştırılacağını ifade etti. Eti Maden'in bor üretiminde elde ettiği gelirlerle son 24 yılın en yüksek satış rakamına ulaştığını da sözlerine ekledi. Bakan Bayraktar, "Eti Maden, bordan 2024 yılı ağustos ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 36 artışla 1,6 milyon ton, tutar bazında yüzde 27 artışla 846 milyon dolar gelir elde etti. Bu sayede son 24 yılın en yüksek bor ürünleri satış rakamına ulaşmış olduk. 2024 yıl sonu itibarıyla 2,5 milyon tonluk bor satışı karşılığında 1,3 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Eti Maden çatısı altında; savunma sanayi, nükleer, çelik sektörü gibi kritik alanlarda projeleri, Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyoruz" dedi.