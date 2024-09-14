Bandırmaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-1
STAT: Bandırma 17 EylülHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet DuraBANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi (Adama Salimou dk.
STAT: Bandırma 17 Eylül
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Mehmet Dura
BANDIRMASPOR: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi (Adama Salimou dk. 46), Paula Rafael (Marco Paixao dk. 46), Landy Nomel (İbrahim Kaya dk. 68), Kerem Atakan Keskin (Edson Anrdre Sitoe dk. 85), Atınç Nukan, Sergen Piçinol, Mehmet Özcan, (Şahin Oğlu Diniyev dk. 61), Rahmetullah Berişbek, Remi Mulumba, Faruk Can Genç,
AMED SPORTİF FAALİYETLER: Nurullah Aslan, Yohan Cassubie, Mehmet Murat Uçar (Doğan Can Davas dk. 73) , Bruno Miguel Ponces Lourenço (Alaettin Batuhan Tur dk. 59) Adama Traore, Britt Curtis Assombalongo (Ömer Bayram dk. 73), Max Gradel, Mehmet Yeşil, Alberk Koç, Nicolas Julio Nkulou, Oktay Aydın(Sinan Kurt dk. 90)
GOLLER: Adama Trouore (dk. 2)
SARI KARTLAR: Assombalongo, Murat Uçar, Ömer Bayram (Amed Sportif Faaliyetler)
KIRMIZI KART: Atınç Nukan (dk. 84) (Bandırmaspor)
1'inci Lig’in 5'inci haftasında Bandırmaspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0 mağlup oldu.
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