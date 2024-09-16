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        Balıkesirspor'da Eriş farkı

        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezona tecrübeli Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde güçlü bir kadroyla başlayan Balıkesirspor henüz ilk haftalardan farkını gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:41 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:45
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        Balıkesirspor'da Eriş farkı
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        TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezona tecrübeli Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde güçlü bir kadroyla başlayan Balıkesirspor henüz ilk haftalardan farkını gösterdi. Bal-Kes ilk hafta evinde Fatsa Belediyespor'u 4-1 yendikten sonra deplasmanda yine sezona iyi başlayan Uşakspor'u da 2-0'la geçip 2'de 2 yaptı. Daha önce transfer yasaklarıyla üst üste küme düşen Balıkesirspor, bu sezon grupta 2 hafta sonunda topladığı 6 puanla zirveye yerleşti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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