Balıkesirspor'da Eriş farkı
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezona tecrübeli Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde güçlü bir kadroyla başlayan Balıkesirspor henüz ilk haftalardan farkını gösterdi.
TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezona tecrübeli Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde güçlü bir kadroyla başlayan Balıkesirspor henüz ilk haftalardan farkını gösterdi. Bal-Kes ilk hafta evinde Fatsa Belediyespor'u 4-1 yendikten sonra deplasmanda yine sezona iyi başlayan Uşakspor'u da 2-0'la geçip 2'de 2 yaptı. Daha önce transfer yasaklarıyla üst üste küme düşen Balıkesirspor, bu sezon grupta 2 hafta sonunda topladığı 6 puanla zirveye yerleşti.
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